الأهلي يوضح موقف إقامة مباراة الإياب أمام الوداد باستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن ناديه قدّم طلبًا رسميًا لإقامة مباراة الوداد البيضاوي المغربي في إياب دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب "استاد القاهرة" بدلاً من "برج العرب".

وأضاف مرجان في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن ناديه حصل بالفعل على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى جانب الجهات الأمنية لإقامة لقاء الإياب على ملعب "استاد القاهرة".

ونوّه مرجان خلال تصريحاته، إلى أن إدارة الأهلي في انتظار رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول طلب نقل المباراة.

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وكان الأهلي لعب مباراة صنداونز في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على ملعب "استاد القاهرة" في لقاء شهد تسجيل الدولي التونسي علي معلول هدفي اللقاء.

واستطاع الأهلي العبور إلى دور الأربعة من خلال الفوز على صنداونز بنتيجة (3-1) بمجموع المبارتين ذهابًا وإيابًا.

ومن المقرر أن يخرج الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي على ملعب "محمد الخامس" يوم السبت المقبل، في المقابل ستقام مباراة الإياب في 24 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن الطرف الثاني في لقاء نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا سيجمع بين الثنائي الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي.