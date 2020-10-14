بعد المثلوثي والمباركي.. صفقة مجانية تنتقل للدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت تقارير صحفية تونسية، اليوم الأربعاء، إن نادي الجونة تعاقد مع مدافع فريق البنزرتي التونسي محمد الحبيب لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "الصحافة" التونسية، فإن الحبيب كان ضمن أهداف عدة فرق تونسية خلال الفترة الماضية لعل أبرزهم فريق الصفاقسي إلا أن اللاعب كان يفضل الرحيل للخارج أو تجديد عقده.

وكشفت الصحيفة، أن الاتصالات بين إدارة الجونة واللاعب انطلقت منذ يونيو الماضي إلا أن الحبيب فضّل الاستمرار حتى نهاية الموسم لتأمين فريق البنزرتي على البقاء بين أندية الدوري التونسي.

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وقاد الحبيب فريقه للبقاء في الدوري التونسي بعدما سجل هدف الفوز في مرمى فريق شبيبة القيروانة خلال الجولة الأخيرة من عمر البطولة التونسية.

ولفتت الصحيفة أن الحبيب سيكون التونسي الثالث الذي يرحل من الدوري التونسي إلى الدوري المصري بعد كل من حمزة المثلوثي والذي وقّع للزمالك، وإيهاب المباركي المنتقل لصفوف وادي دجلة.

يشار إلى انتقال المثلوثي والمباركي جاء بعد نهاية عقدهما مع الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي.