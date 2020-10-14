الزمالك: أشعة علاء أثبتت سلامته.. وخاطبنا كاف لإقامة لقاء الرجاء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الأشعة التي خضع لها محمود علاء مدافع الفريق الأبيض أثبتت سلامته، كما لفت إلى أن إدارة النادي خاطبت اتحاد الكرة الذي بدوره يخاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لإقامة مباراة العودة ضد الرجاء على ستاد القاهرة.

وقال أمير، إن محمود علاء سيخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تقييمه في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة.

وعن مواجهة الرجاء الأحد القادم، قال أمير: "نحترم فريق الرجاء، لكننا نسعى لتحقيق المكسب."

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وأضاف : "غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير صالح الفريق ولكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع :"وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا و عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين في المباراة خاصة و أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق".

وعن مباراة العودة أكد أمير مرتضى أن الزمالك خاطب اتحاد الكرة لإقامة المباراة على ستاد القاهرة ليرسلوا للاتحاد الإفريقي وننتظر الرد.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على الرجاء في الثامن عشر من أكتوبر الجاري على ملعب محمد الخامس، بينما تقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين من الشهر ذاته في برج العرب.