تغريم أمير مرتضى.. قرارات جديدة للجنة الانضباط باتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، تغريم أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك 50 ألف جنيه، كما قررت التحقيق في شكاوى الأهلي والزمالك ضد بعضهما البعض.

ودعت لجنة الانضباط كلاً من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والممثل القانوني لنادي الزمالك، لجلسة تحقيق في الثانية عشر ظهر الاثنين (19 أكتوبر) بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى ناديه ضد النادي الآخر.

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كما قررت اللجنة تغريم أمير مرتضى 50 ألف جنيه، بسبب تصريحاته ضد اتحاد الكرة.

كما تقرر تغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة.

أما بالنسبة للتظلمات المقدمة، فقد تقرر حفظ التظلم المقدم من محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من علاء عبدالعال المدير الفني لبتروجت وإلغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.