قبل مواجهة الرجاء.. صدمة للزمالك بسبب ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن فرجاني ساسي لاعب الفريق أبلغ مسؤولي القلع البيضاء بتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وأشار مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، إلى أن الجانب الطبي وكذلك الفني هما الحاسمان في مشاركة اللاعب خلال لقاء الرجاء بالدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضى: "مشاركة ساسي في اللقاء يحسمها الجانب الطبي والفني، اللاعب أبلغ طبيب الزمالك بإصابته بفيروس كورونا".

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وأكمل: "راسلنا الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي ولكن لم يصلنا شيء حتى الآن، وهو ما ننتظره لحسم الجزء الطبي".

واختتم: "الجزء الفني يخص جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، هو الوحيد الذي يحدد اعتماده على ساسي في اللقاء من عدمه".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الرجاء يومي 18 و24 أكتوبر الجاري في إطار مباراتي الذهاب والإياب من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأفريقي.