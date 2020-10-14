الزمالك: متمسكون بموقفنا بشأن مشاركة أحداد مع الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

كشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالزمالك، موقف النادي من مشاركة حميد أحداد لاعب الرجاء ضد الفريق الأيبض في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتقل أحداد إلى صفوف الرجاء على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من الزمالك.

Advertisements

ويتضمن العقد المبرم بين الرجاء والزمالك، منع مشاركة أحداد ضد الفريق الأبيض في أي مباراة رسمية، وإذا حدث ذلك فسيتم تغريم الفريق المغربي 200 ألف دولار.

من جانبه، أكد أمير مرتضى أن بند أحداد يمنعه من المشاركة ضد الزمالك، لافتًا إلى أن مسئولي الرجاء حاولوا بطريقه ودية خوض اللاعب للقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيحل ضيفًا على الرجاء في الثامن عشر من أكتوبر الجاري على ملعب محمد الخامس، بينما تقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين من الشهر ذاته في برج العرب.