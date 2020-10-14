أمير مرتضى يوجه رسالة لاتحاد الكرة بشأن الموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه طلب من اتحاد الكرة المصري جدول الدوري الجديد.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي، الأربعاء، :"طلبنا جدول الدوري للموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعدادتنا".

وتابع :"من حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون ضرر بالأندية، ولكن للأسف هذا لا يحدث".

Advertisements

وعن موسم الانتقالات، تحدث أمير مرتضى قائلاً :"الزمالك هو الأقوى من حيث التعاقدات مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض".

وأنهى:"الزمالك يحترم الجميع بجانب الالتزام المادي، ولكن حاليًا لا نفكر في بيع أي لاعب إلا إذا كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع وفي النهاية لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع".

ويستعد الزمالك خلال التوقيت الحالي لمواجهة فريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

في المقابل، ستقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري.