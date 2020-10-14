بسبب صلاح.. حظر مشجع وست هام يونايتد لمدة 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الأربعاء، إن وست هام يونايتد اتخذ قرارًا حاسمًا ضد أحد مشجعيه الذي وجه عبارات عنصرية للمصري محمد صلاح لاعب ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما الموسم الماضي.

وقرر وست هام حظر المشجع برادلي ثوموود لمدة 3 سنوات، بجانب تغريمه ماليًا بقيمة 400 جنيه إسترليني بجانب دفع رسوم إضافية وتكاليف قدرها 215 جنيهًا إسترلينيًا.

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير من عام 2019، عندما حل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

Advertisements

وبحسب مقطع الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فخلال تسديد صلاح لأحد الركلات الركنية أطلق مشجع لوست هام يونايتد بعض الهتافات العنصرية ضد "مو" لكونه مسلم.

فتح وست هام تحقيقًا عقب الواقعة، كما انتقد المتحدث الرسمي للنادي الإنجليزي الواقعة وقال: "في وست هام يونايتد ، نتبع سياسة العقاب تجاه أي شكل من أشكال السلوك العنيف أو المسيء".

واعترف البالغ من العمر 48 عامًا ، بالواقعة التي ارتكبها ضد مهاجم ليفربول.

جدير بالذكر أن صلاح ليس اللاعب الأول الذي يتعرض لمثل تلك الهتافات في ملاعب إنجلترا فقد تعرض منافسه رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي لتلك الهتافات العنصرية خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي، كما تم اتخاذ إجراء قانوني ضد مشجع توتنهام الذي ألقى "قشرة الموز" على اللاعب الجابوني بيير-أميريك أوباميانج نجم آرسنال في الإمارات وتم منعه من حضور المباريات مدى الحياة.