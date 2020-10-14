وأخيرًا..تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور الأول من موسم 2021/2020

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن الكلاسيكو الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد سيقام يوم الـ 24 من أكتوبر الحالي، على ملعب “كامب نو” ضمن المرحلة السابعة.

وسيقام “كلاسيكو” الساعة الرابعة مساءً بتوقيت إسبانيا، والثانية مساءً بتوقيت جرينتش، أي في موعد مُبكر كما جرت العادة في الأعوام الأخيرة، وذلك من أجل تحقيق عدد أكبر من المتابعات في جنوب شرق القارة الآسيوية.

ويجري الحديث عن إمكانية إقامة الـ “كلاسيكو” بحضور جماهيري محدود (حوالي 5000 مشجع)، الأمر الذي قد يلقى معارضة كبيرة من السلطات الصحية في إسبانيا، على اعتبار أن الحالة الوبائية في كتالونيا لم تشهد تحسنًا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.

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