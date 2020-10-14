فيروس كورونا يلغي لقاءً وديًا بين السنغال وموريتانيا

أعلن الاتحاد السنغالي إلغاء المباراة الدولية الودية التي كانت مقررة أمس الثلاثاء بين منتخب بلاده وضيفه الموريتاني بسبب ثماني حالات إيجابية بفيروس “كوفيد-19” في صفوف وفد ضيوفه.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان إن “الاتحاد السنغالي يؤسفه الاعلان عن إلغاء المباراة الودية الدولية التي كانت مقررة بين السنغال وموريتانيا أمس 13 أكتوبر في تييس (غرب) بعد التشاور بين الطرفين والاتحاد الأفريقي للعبة”.

وأوضح “عقب اختبارات كوفيد-19، وفقًا للبروتوكولات الصحية للاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف)، تم للأسف اكتشاف ثمانية حالات إيجابية لأعضاء في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم”، معربا عن “تضامنه التام” مع الاتحاد الموريتاني ومتمنيًا “الشفاء العاجل للمصابين”.

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