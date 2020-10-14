رسميًا | الإيراني مهدي ترابي يوقع للنادي العربي القطري

أعلن نادي العربي القطري اليوم الثلاثاء تعاقده مع اللاعب الإيراني مهدي ترابي رسميًا لتدعيم صفوف الفريق لمدة موسم واحد.

وقدم النادي لاعبه الجديد في فيديو ظهر فيه يرتدي القميص رقم 99، وذلك بعد فترة من الغموض أحاطت بالتوقيع مع اللاعب رغم تسريب صورة له بقميص العربي وإعلان الاتحاد الآسيوي ضم اللاعب للنادي، إلا أن الإدارة تأخرت في الكشف عن الصفقة لحين تسوية الأمور مع اللاعب الألماني ميشيل لاسوجا الذي سيدخل ترابي بدلاً منه في قائمة المحترفين.

وينتظر جمهور العربي الظهور الأول للاعب الإيراني حيث سيخوض العربي مباراة أمام الريان غداً الأربعاء في كأس نجوم قطر، ويأمل الجمهور أن يظهر الأنسجام سريعًا بينه وبين مواطنه مهرداد محمدي الذي تم التعاقد معه هذا الموسم أيضًا.

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على صعيد آخر استعاد النادي العربي خدمات الثنائي الدولي أحمد فتحي ومحمد صلاح النيل بعد عودتهما من التجمع الآخير للمنتخب القطري الذي خاض تجربة ودية أمام منتخب غانا في تركيا.

وشارك الثنائي في تدريبات منفردة على هامش تحضيرات فريق العربي لمباراته أمام الريان ،فيما ينتظر العربي عودة لاعب الوسط الأيسلندي أرون جونارسون الذي تواجد أيضًا مع منتخب بلاده.

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