رسميًا | حسام حسن يعود إلى عالم التدريب من بوابة الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري أمس الثلاثاء تعاقده مع المدرب حسام حسن لقيادة إدارته الفنية خلفًا لطلعت يوسف المستقيل من منصبه.

واعلنت اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة الاتحاد السكندري اتفاقها “مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن لتولى القيادة الفنية والإدارية للفريق الأول لكرة القدم عقب الاعتذار الذي تقدم به طلعت يوسف المدرب السابق عن عدم الأستمرار في مهام منصبه”.

وأوضح رئيس النادي محمد مصيلحي في تصريحات صحافية أن “المفاوضات لم تأخذ كثيراً من الوقت نظراً للعلاقات الطيبة التي تجمع التوأم بمجلس الإدارة وجماهير النادي”.

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد المسؤولية عقب مباراة الإنتاج الحربي في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة والتي سيتابعها التوأم من الملعب السبت المقبل.

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