أبها ينجح في التسوق من الهلال والنصر قبل بدء الدوري السعودي

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أعلن نادي أبها السعودي أمس الثلاثاء تعاقده مع ذعار العتيبي لاعب الهلال، وفهد الجميعة، لاعب النصر على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو من حفل توقيع العتيبي لعقود انضمامه للفريق، فيما نشر النادي صوراً للجميعة أثناء توقيعه للعقود.
ويسعى أبها لتكرار النتائج المميزة التي حققها خلال الموسم المنتهي في الموسم الجديد، حيث أنهى أبها الموسم الماضي في المركز التاسع بعد أن جمع 38 نقطة.
ويستعد أبها لمواجهة الشباب يوم السبت المقبل في الجولة الافتتاحية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).
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