ما قصة حساب جرس آرسنال على تويتر، الذي أكد نجاح صفقة بارتي؟

أكد نادي آرسنال الإنجليزي في الخامس من شهر أكتوبر الجاري، تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي من أتلتيكو مدريد الإسباني، في أبرز صفقات الجانرز خلال الميركاتو الصيفي.

صفقة بارتي التي قدرت بنحو 45 مليون جنيه إسترليني(قيمة الشرط الجزائي)، سبقها جدل واسع حول صعوبة رحيل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، لا سيما في ظل تمسك إدارة أتلتيكو مدريد بالنجم الغاني.

اللافت في الصفقة هو بروز حساب يُدعى “جرس آرسنال” يعود لمغرد سعودي اسمه “عبدالله”، يقال أنه مقيم في العاصمة الإنجليزية لندن، ومن المقربين من النادي اللندني.

ونشر الحساب في أبريل الماضي تغريدة قال فيها: إن توماس بارتي في طريقة إلى آرسنال، ثم بدأ لاحقًا في نشر سلسلة تغريدات تؤكد نجاح الصفقة، رغم عدم تحدث أي مصدر إنجليزي بهذه الثقة.

وبدأ حساب جرس آرسنال الذي لم يكن يتابعه سوى بضعة آلاف حتى مطلع شهر أكتوبر الجاري، بتأكيد الصفقة بالتزامن مع استبعاد حدوثها من قبل صحفيين موثوقين، مثل ديفيد أورنستين من صحيفة ذي أثلتيك، والصحفي الإيطالي المشهور فابريزيو رومانو.

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وقال الحساب في تغريدة في الرابع من سبتمبر الماضي: كنا هنا في أبريل عندما وصف البعض أول مقال لنا عن اتخاذ بارتي قراره بالانضمام لآرسنال “بالأوهام”، وتكذيب البعض لنا. لقد كنا هنا في يونيو ويوليو وأغسطس، وسنكون هنا يوم إعلان الصفقة.

وعاد حساب جرس آرسنال، وغرد قبل إعلان الصفقة بأيام: نحن لا نعطي آمالاً ذائفة. من الأفضل أن تؤجل الأحكام إلى نهاية السوق. نحن واثقون من صفقة توماس بارتي إن شاء الله.

ودفعت المصداقية العالية التي تمتع بها الحساب في تغطية صفقة بارتي، أورنستين ورومانو لتقديم الاعتذار له. كما وصل عدد متابعيه خلال أيام إلى 106 آلاف جلهم بريطانيين من مشجعي آرسنال، واللافت أن جميع تغريداته تُنشر باللغة العربية.

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