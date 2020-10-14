مدرب ألماني يقلل من دور جوارديولا مع برشلونة أمام ميسي

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تلقى المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، انتقادات قوية من المدرب الألماني واسع الشهرة فيليكس ماجات، الذي اعتبر أفكار الإسباني لا تصلح للتطبيق.
واشتُهر ماجات دومًا أنه أحد أقسى المدربين في العالم، ورغم أن تجاربه الأخيرة في عالم التدريب لم تكن موفقة، لكنه لم يتردد في الهجوم على جوارديولا.
حيث يرى مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق، أن ما حققه بيب جوارديولا من نجاحات وألقاب مع برشلونة، ما هو إلا بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال ماجات في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: “ميسي هو من فاز بالألقاب وليس جوارديولا. هذا النوع من تكتيك وأسلوب اللعب لم يحقق له الكثير من النجاحات في أي نادي آخر، فهو لم يُتوج بدوري أبطال أوروبا لا مع بايرن ميونخ ولا مع مانشستر سيتي“.
وأضاف: “بشكلٍ عام هو يعتاد على الخسارة بسبب رغبته في الفوز بالمباراة قبل أن تبدأ، وضع التكتيك فوق كل اعتبار يؤدي إلى ارتكاب أخطاء تعرقل النجاح”.
واختتم: “التيكي تاكا تؤتي ثمارها فقط عندما يكون لديك لاعبين متفوقين على الخصم من الناحية الفنية، إن الاستحواذ على الكرة بشكلٍ مفرط ممل للمشاهد وغير ضروري لفريق كبير بحجم مانشستر سيتي“.
وتولى بيب جوارديولا الإدارة الفنية لمانشستر سيتي في صيف عام 2016، حيث استطاع تحقيق العديد من الألقاب المحلية مع السيتيزنز، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، كأس الرابطة الإنجليزية ثلاث مرات، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، لكنه أخفق طوال أربعة مواسم مع السكاي بلوز في تحقيق دوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نصف نهائي البطولة حتى.
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