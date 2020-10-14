الامارات | بالفيديو.. شجار وألفاظ نابية من ميسي في مباراة الأرجنتين مع بوليفيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شجار وألفاظ نابية من ميسي في مباراة الأرجنتين مع بوليفيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تورط نجم وقائد منتخب الأرجنتين، مهاجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي في شجار وتبادل للألفاظ النابية خلال لقاء بوليفيا الذي جرى فجر اليوم ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022. وذكر موقع "سبورت بابل" أن المباراة التي جرت في لاباز ببوليفيا، وعلى ارتفاع 3640 متر عن سطح البحر، شهدت توترا كبيرا بين اللاعبين من المنتخبين.

وبعد ان حقق الأرجنتين فوزا طال انتظاره على بوليفيا 2-1، منهيا قطيعة مع الفوز في لاباز دامت 4 سنوات، انطلق شجار بين اللاعبين في نهاية المباراة، تورط فيه ميسي مع عدد من زملائه. وبدأ الشجار بملاسنة بين لاعب بوليفيا مارسيلو مورينو ومدربه لوكاس نافا تجاه لاعبي الارجنتين، ومنهم ميسي بالذات.

والتقطت الكاميرات توجيه ميسي سبا بألفاظ نابية إلى مارسيلو، وهو ما وتر الاجواء أكثر. وظهر ميسي متوترا، وتساءل عن سبب صراخ مارسيلو طوال المباراة وبعدها، وقال له "كنت على الدكة تصرخ في وجهي، ودخلت إلى المباراة واستمريت في الصراخ؟!

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وتدخل بعد ذلك أفراد من منظمي المباراة ومن الجهازين الفني وبعض اللاعبين لتهدئة الاجواء بين الجانبين.

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