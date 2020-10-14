شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للزمالك الخميس.
ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء المغربي الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، والتي ستجرى على ملعب محمد الخامس، في الدار البيضاء.
وأجرى بن شرقي، اتصالاً بمسؤولي بعثة الزمالك، في المغرب، أبلغهم بموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، بعد مغادرته لمعسكر المغرب، الذي انضم اليه مؤخراً.
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