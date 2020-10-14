شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض الموسم الجديد إلا بعد إعلان الجدول كاملًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو للفريق. وقال أمير مرتضى، إن باتشيكو مدرب واقعي والفريق يخوض مبارياته تحت ضغط وهذه الفترة يجب أن تشهد دعم الجميع للفريق. وتابع: «طلبنا جدول الدوري الموسم الجديد بكل احتمالاته لحسم استعداداتنا فمن حق اتحاد الكرة أن يدير المسابقة دون الضرر بالأندية ولكن للأسف هذا لا يحدث». وعن موسم الصفقات والانتقالات أكد المشرف على الكرة أن نادي الزمالك هو الأقوى في التعاقد مع أي لاعب لما يتمتع به من احترافية في التفاوض واحترام للجميع بجانب الالتزام المادي، ولكن حاليا لا نفكر في بيع أي لاعب إلا إذا كان كان هناك بديل ولم نعرض أحد للبيع وفي النهايه لدينا سياسة ثابتة في التعامل مع الجميع. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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