شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن موعد انضمام بن شرقي لمعسكر الفريق بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينضم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لمعسكر الفريق في بفندق الإقامة بالدار البيضاء، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي.

واعلن الجهاز الفني للزمالك، أن بن شرقي سيحضر عصر اليوم لفندق الإقامة ومنه إلى مران الفريق الأول الذي سيقام على ملعب الوداد.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة فنية مع معاونيه بعد وجبة الإفطار اليوم للتحدث في بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت المغرب أمس وسط استقبال حافل من الجانب المغربي.

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