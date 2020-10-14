شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يسعى للعودة من الإصابة قبل الكلاسيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر موقع «ديفينسا سينترال» الإسباني، أن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق ريال مدريد، يأمل أن يكون جاهزًا بدنيًا خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.

وأضاف التقرير، أن هازارد أخبر الطاقم الطبي لريال مدريد برغبته في العودة سريعًا والمشاركة أمام برشلونة، وقيادة الميرنجي لتحقيق الفوز في مشواره للحفاظ على لقب لاليجا.

وأوضح التقرير، أن اللاعب البلجيكي يعتبر تلك المباراة تحديدًا بداية جديدة لمسيرته مع ريال مدريد، ودفعة معنوية لتعويض ما فاته منذ انتقاله للميرنجي.

ومن المتوقع أن يغيب هازارد عن مباراتي قادش وشاختار المقبلتين، ولكن بعد مباراة دوري الأبطال سيجتمع مع زيدان والجهاز الطبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام برشلونة.