شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض طلب الرجاء الودي بإشراك حميد أحداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، طلب نادي الرجاء المغربي، بإشراك حميد أحداد أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقي، والذي سيقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند في عقده يمنعه من المشاركة، مشيرا إلى أن مسئولي الرجاء حاولوا بطريقه ودية خوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة.