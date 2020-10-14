شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: غياب الجماهير عن المواجهة الأفريقية ليس في مصلحة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن غياب الجماهير عن مباريات دوري رابطة الأبطال الأفريقي ليس في مصلحة فريقه.

وأضاف منصور، أن الزمالك، من الفرق التي اعتادت تقديم أفضل مالديها تحت الضغط الجماهيري سواء في مباريات الذهاب أو العودة.

وأضاف منصور، أنه بالرغم من افتقاد الزمالك لأهم مميزاته إلا أنه جاهز للعب تحت أي ظرف وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي الأحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، على ملعب محمد بن الخامس بالدار البيضاء.