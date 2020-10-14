شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب إقامة مباراة العودة أمام الرجاء على استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، من مسؤولي استاد القاهرة، الموافقة على إقامة مباراة العودة أمام الرجاء المغربي، على ملعب استاد القاهرة.
ويلتقي الزمالك مع الرجاء، في مباراة العودة للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، السبت بعد المقبل بالقاهرة.
وقال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، ارسلنا طلبنا إلى مسؤولي استاد القاهرة وننتظر الرد، ونتمنى موافقتهم على إقامة المباراة باستاد القاهرة.
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