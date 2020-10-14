شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن تدريب الزمالك على ملاعب الوداد: نسعى لرد هذا الموقف قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام عن الكرة بنادي الزمالك، على أن العلاقة الطيبة مع مسؤولي نادي الوداد المغربي، هي التي دفعت الزمالك للموافقة على المران على ملاعبهم واستضافتهم.
وأضاف منصور، أن نادي الزمالك لاينسى أبداً مواقف الأشقاء وسيسعى لرد ذلك الموقف مستقبلاً.
واكد منصور، على أن موقف الوداد ليس بجديد على الأندية المغربية، وعلاقتهم الطيبة مع نادي الزمالك على مر العصور.
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