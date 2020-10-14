شكرا لقرائتكم خبر عن امير مرتضى يكشف شروط مشاركة فرجاني ساسي أمام الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن مشاركة الدولي التونسي فرجاني ساسي، أمام الرجاء المغربي يحكمها عاملان.

وأوضح أمير، أن العامل الأول في المشاركة يعود إلى نتيجة مسحة كورونا، التي أرسلنا لطلبها من الاتحاد التونسي لكرة القدم بخصوص ساسي.

وأضاف أن العامل الثاني، سيكون نتيجة للمستوى الفني، والاختبار الفني الذي سيحدد مدى قدرته على المشاركة مع الفريق من عدمه.

ويستعد الزمالك، لمواجهة الرجاء الاحد المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.