شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد: المحلة سيضم لاعبين من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن طموحه كبير في الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تدعيم الفريق بصورة قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال عيد، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «نتمنى صعود الأندية الجماهيرية الكبيرة الموجودة في الدرجة الثانية، وطموحنا مع غزل المحلة كبير، نسعى إلى صناعة فريق جيد والبقاء في دوري الأضواء».

وأضاف: «نحتاج إلى دعم الفريق بلاعبين خبرات، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، قادرون على صناعة فريق جيد، لإعادة غزل المحلة إلى سابق عهده».

وواصل: «حصلنا على وعد من وزير قطاع الأعمال بالدعم، بالإضافة إلى دعم الشركة لنا، ونشكر الوزير ورئيس نادي غزل المحلة، وعدونا بدعم الفريق».

وتابع عيد: «قد يكون هناك استثمار في نادي غزل المحلة خلال الموسم القادم، وستكون هناك خطوة إيجابية بالنسبة لنا.. لو حدث استثمار في الأندية الشعبية سيكون أمر جيد، لأنها تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة».

وأكمل: «نفكر في دعم الفريق بلاعبين من الأهلي والزمالك بنظام الإعارة، وهناك لاعبين آخرين أيضا.. نحتاج إلى حارس مرمى، والدفاع، قد نضم في مركز عنصر أو عنصرين بالكثير، أريد الحصول على لاعبين خبرات، من الوارد ضم 7 أو 8 لاعبين جدد، وأيضا لدينا عناصر مميزة في غزل المحلة كلهم لاعبين شباب في العشرينيات».

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واختتم: «يوجد 5 لاعبين أساسيين ناشئين يشاركون مع غزل المحلة، وكان لدينا أحمد يوسف وانتقل إلى إنبي، ومحمد فخري إلى الأهلي، وإمام عاشور إلى الزمالك، ومدحت فقوسة في الإسماعيلي».