شكرا لقرائتكم الزمالك يطلب رسمياُ خوض الإياب أمام الرجاء علي ستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عن إرسال خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم وبدوره أرسل الخطاب للاتحاد الأفريقى لخوض لقاء العودة أمام الرجاء المغربي، في ستاد القاهرة الدولي، وذلك في المباراة التى ستقام يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب دور قبل النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

كما أوضح أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، العديد من الأمور الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، وقال أمير مرتضى إن حميد أحداد لاعب الفريق المعار لصفوف الرجاء يوجد بند في عقده يمنعه من المشاركة مشيرا إلى أن مسئولي الرجاء حاولوا بطريقه ودية لخوض اللقاء لكننا رفضنا وتمسكنا بالعقد وبالتعويض في حالة المشاركة.

وتابع: "بالنسبة لفرجاني ساسي لاعب الفريق فهناك جانب طبي وآخر فني يحسم مشاركته في اللقاء"، وأضاف: "اللاعب بلغ طبيب الفريق إصابته بفيروس كورونا وقمنا بمراسلة الاتحاد التونسي للإطلاع على التقرير الطبي لكن لم يصل التقرير وننتظر لحسم الجزء الطبي أولا بعدها سيكون الجزء الفني خاص بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني سواء بالاعتماد عليه في المباراة أو لا".

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أما عن محمود علاء مدافع الفريق فقد أثبتت الأشعة التي خضع لها سلامته ويخضع لبرنامج تأهيلي وسيتم تجربته في المران لحسم مصير مشاركته في المباراة، وعن مواجهة الرجاء الأحد القادم أكد المشرف على الكرة أن الفريق يسعى لتحقيق المكسب مشددا على احترامه لفريق الرجاء الذي يخوض المباراة على ملعبه.

وأضاف أمير مرتضى: "غياب الجمهور سواء في مباراة الذهاب أو العودة أمر في غير مصلحة الفريق ولكن الزمالك يلعب تحت أي ظروف".

وتابع أمير مرتضى:"وجود نجوم كبار مع الفريق مثل شيكابالا و عبدالشافي يمثل تحفيز كبير للاعبين في المباراة خاصة و أن الجميع على قلب رجل واحد في الفريق"، واستطرد أمير مرتضى قائلا : "علاقتنا جيدة بالوداد لذلك رحبنا باستضافتهم لنا فى التدريب بالمغرب".