شكرا لقرائتكم طارق قنديل يدعم الاهلي قبل مواجهة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي على دعم فريق الكرة قبل مباراته المُرتقبة مع الوداد المغربي بملعب الأخير السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقي..وسافر طارق قنديل مع بعثة الاهلي للمغرب لحضور المباراة ودعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة وجاء سفر عضو مجلس الأهلي على نفقته الخاصة ليواصل طارق قنديل دعمه للفريق خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى سافر مع الاهلي خارج مصر لمؤازرته حيث سبق وسافر أيضاً إلى كلاً من السوداني وجنوب أفريقيا في مباراتي الهلال وصن داونز بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وفي المباراتين تأهل الأهلي للدور التالي.

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ويترأس بعثة الاهلي في المغرب حالياً محمود الخطيب رئيس النادي ويخوض فريق الكرة اليوم أول مران بالمغرب إستعداداً للمباراة ، وطلب الجهاز الفني من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين ، فيما قرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا استعدادا لمواجهة الوداد ، ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.