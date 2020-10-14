شكرا لقرائتكم طارق قنديل يدعم الاهلي قبل مواجهة الوداد المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الاهلي على دعم فريق الكرة قبل مباراته المُرتقبة مع الوداد المغربي بملعب الأخير السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقي..وسافر طارق قنديل مع بعثة الاهلي للمغرب لحضور المباراة ودعم الفريق في هذه المباراة المرتقبة وجاء سفر عضو مجلس الأهلي على نفقته الخاصة ليواصل طارق قنديل دعمه للفريق خاصة وأنها ليست المرة الأولى التى سافر مع الاهلي خارج مصر لمؤازرته حيث سبق وسافر أيضاً إلى كلاً من السوداني وجنوب أفريقيا في مباراتي الهلال وصن داونز بالنسخة الحالية من دوري الأبطال وفي المباراتين تأهل الأهلي للدور التالي.
ويترأس بعثة الاهلي في المغرب حالياً محمود الخطيب رئيس النادي ويخوض فريق الكرة اليوم أول مران بالمغرب إستعداداً للمباراة ، وطلب الجهاز الفني من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين ، فيما قرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا استعدادا لمواجهة الوداد ، ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.
وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.
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