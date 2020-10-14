شكرا لقرائتكم ريتشارليسون يشكر الأطباء بعد تسجيله هدفاً في مرمى بيرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قدم المهاجم البرازيلي الدولي ريتشارليسون الشكر إلى أفراد الطاقم الطبي لمنتخب بلاده الذين بذلوا جهدا كبيرا في تجهيزه للمشاركة مع الفريق رغم معاناته من إصابة، وذلك بعد أن سجل هدفاً في مرمى مضيفه بيرو في مباراة المنتخبين التي انتهت لمصلحة البرازيل 4-2 صباح يوم الأربعاء.

ووصل لاعب إيفرتون الانجليزي إلى بلاده للمشاركة في مباراتي المنتخب بتصفيات كأس العالم أمام بوليفيا وبيرو وهو يعاني من إصابة في الكاحل، وشارك بديلا في المباراة الأولى يوم الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز البرازيل 5-صفر على بوليفيا لكنه تمكن من المشاركة أساسيا من البداية في مواجهة بيرو وأحرز هدفا وقدم دعما لزميله نيمار الذي أحرز ثلاثية في شباك أصحاب الأرض.

وعن التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قال ريتشارليسون بعد المباراة: أنا سعيد جدا بالعودة بعد 11 شهرا، لقد عملنا بكل جدية هذا الأسبوع، وأنا شخصيا عانيت من مشكلة في الكاحل وعولجت صباحا وظهرا ومساء ولابد لي من تقديم الشكر إلى أفراد الطاقم الطبي الذين عملوا بكل جد من أجل مساعدتي حتى أكون لائقا للمشاركة في المباراة بنسبة 100 في المئة.

ويقدم ريتشارليسون أيضا موسما جيدا على مستوى فريقه إيفرتون الذي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من أربع مباريات حتى الآن.

