الامارات | حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي 3 سنوات من أجل محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن حرمان مشجع من حضور مباريات الدوري الإنجليزي 3 سنوات من أجل محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر منع مشجع فريق وست هام يونايتد برادلي ثوموود، دخول الملاعب لمدة ثلاث سنوات، بسبب الإساءة العنصرية لمهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، وتغريم المشجع 400 جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن: "مشجع وست هام يوناتيد ثوموود، تعرض للعقوبة بسبب الإساءة العنصرية لنجم ليفربول محمد صلاح، وذلك خلال التعادل بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعت "الريدز" ووست هام بالدوري الإنجليزي يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى إقرار المشجع برادلي ثوموود البالغ من العمر 48 عاماً، بأنه مذنب كما تنص المادة الخامسة من النظام العام المتعلقة بالسلوك العنصري، كما تم تغريمه مبلغ 400 جنيه إسترليني".

وسلطت "الإندبندت" الضوء على تصريحات نادي وست هام، التي شددت على أن: "وست هام يونايتد لا لبس في موقفه، إذ يلتزم النادي بعد التسامح مطلقاً مع أي شكل من أشكال التمييز، وأن المساواة والتنوع من صميم النادي".

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news