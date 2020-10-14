الامارات | لاعب ياباني شاب يظهر في تدريبات ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب ياباني شاب يظهر في تدريبات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر في التدريبات الجماعية للفريق الأول لريال مدريد خلال اليومين الماضيين، اللاعب الياباني الشاب تاكوهيرو ناكاي، ويلقب بـ"بيبي". وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم إن اللاعب يحظى بتقدير واسع من قبل إدارة النادي، وكذلك المدرب زين الدين زيدان، وذلك بالنظر إلى الإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها.

ويبلغ اللاعب من العمر 16 سنة، وهو متواجد في النادي منذ كان بعمر 9 سنوات، ويعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين من أكاديمية الريال. ويلعب "بيبي" هذا الموسم ضمن فريق تحت 18 سنة، على أن يخوض مباريات مع فريق تحت 19 سنة. وقالت إن اللاعب قد يكون متاحا للمدرب راؤول غونزالي، المدير الفني لرديف ريال مدريد.

ومن المستبعد أن يخوض اللاعب مباريات مع الفريق الاول بالنظر إلى صغر سنه، لكن الصحيفة قالت إن الدفع به في مباراة غير مهمة قد يتم بالنظر إلى الآمال الكبيرة المعقودة عليه.

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