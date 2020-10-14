الامارات | مفاجأة.. رونالدو يريد اللعب اليوم أمام السويد رغم "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو يريد اللعب اليوم أمام السويد رغم "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، فيرناندو سانتوس أن نجم الفريق، كريستيانو رونالدو متعطش للعب في مباراة السويد ضمن الدوري الأوروبي، والتي تقام مساء اليوم، وهذا على الرغم من أنه مصاب بفيروس كورونا، ويخضع للعزل الذاتي حاليا.

وقال سانتوس في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" أن رونالدو (35 عاما) لا تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه ملتزم بالإجراءات المتبعة. لكنه كشف: قال لي أنه يريد اللعب، ولا يريد الجلوس. وأكد أن غيابه خسارة كبيرة للبرتغال، لكنه مطالب كمدرب بالالتزام بالاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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وتابع: ليس هناك فريق سيكون أفضل بدون أهم لاعب في صفوفه، لكن لدي الثقة في اللاعبين الآخرين. وقال إن بقية لاعبي المنتخب جاءت نتائجهم سلبية، باستثناء رونالدو. وتلعب البرتغال ضمن المجموعة الثالثة، حيث تتصدر بسبع نقاط، ومن المهم الفوز على السويد للبقاء بعيدا عن مطاردة المنتخب الفرنسي.

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