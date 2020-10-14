الامارات | "البلدوزر" يتوعد إدارة الأهلي المصري بعد دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "البلدوزر" يتوعد إدارة الأهلي المصري بعد دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توعد نجم الأهلي المصري الأسبق مجدي عبدالغني، إدارة القلعة الحمراء، بالرد على إبعاده من قناة (TEN) بعد الشكوى التي تقدموا بها في حقه وعلى ضوءها أصدرت إدارة القناة قراراً بمنعه من الظهور على شاشاتها.

وقال عبد الغني المعروف بـ "البلدوز" في تصريحات على قناة "الحدث اليوم" المصرية إنه سيؤجل الرد على موقف إدارة الأهلي في حقه لحين انتهاء مشاركة فريقه السابق في دوري أبطال إفريقيا، ومن بعدها سيكون له رداً قوياً على هذا الموقف على تعبيره.

وأضاف: " لا أستطيع أن ألوم قناة (TEN) فهي في الأخير تعرضت لضغوطات قوية وأنا أتفهم لهذا الموقف".

وتسأل: " لا أعلم سبب غضب الإدارة من بعض تعليقاتي على القرارات التي اتخذوها في الآونة الأخيرة، في الأخير أنا أبدي وجهة نظري الفنية بحكم خبراتي الطويلة لاعباً في الأهلي والمنتخب الوطني، ولم أكن أقصد انتقاد كيان النادي الأهلي".

وتابع: "خلال نقدي لم أذكر أسماء، سوى اسم مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي جمال جبر، ولم أكن أتصور أن يكون الأخير بتلك القوة".

وكانت قناة (TEN) قد أعلنت هذا الأسبوع عن منع مجدي عبد الغني من الظهور على شاشة القناة، بعد شكوى من النادي الأهلي، ذكر فيها أن برنامج (البريمو) يخالف مواثيق الشرف الإعلامي ويخالف القواعد المنظمة، واعتبر مسؤولو الأهلي أن ضيف مجدي عبد الغني يهاجم النادي الأهلي ومسؤوليه وقياداته دون مبرر، ويهدف إلى هدم الكيان وزعزعة استقراره.

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