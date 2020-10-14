عضو اتحاد اليد : الرئيسي السيسي يتابع مراحل التجهيز للمونديال

أكد الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ، وعضو اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية يتابع بنفسه جميع خطوات الاستعداد لبطولة العالم لليد للخروج بالشكل الذي يليق بمكانة مصر .

وأضاف العدل أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وجه بضرورة توفير كافة الإمكانات لانجاح البطولة لتكون بمثابة احتفالية رياضية عالميه نبهر بها العالم وتكون أضخم حدث رياضى على مستوي العالم فى هذه المرحلة الخاصة جدا والخطيرة بسبب تزامنها مع جائحة الكورونا التى تجتاح العالم.

وكشف العدل عن اقتراح 9 صالات

لاستضافة تدريبات المنتخبات في البطولة المقرر لها يناير المقبل، حيث تم معاينتهم و تجهيزهم من قبل اللجنة الطبية للبطولة.

وقال عضو اللجنة الطبية لبطولة العالم : تم إدراج 9 صالات للتدريبات المنتخبات المشاركة حتى الآن بشكل مبدئي وهي صاله رقم ٢ في ستاد القاهرة ، وصالة اتحاد الشرطة ، وصاله نادي طلائع الجيش و صاله نادي هليوبوليس الشروق، وصاله أصحاب الهمم بالعاصمة الإدارية ، وصاله الشباب والرياضة بأكتوبر، و الصالة الملحقة لصاله المنافسات ، وصاله البالونية ببرج

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العرب ، وصالة البتروكيماويات ببرج العرب.

وأضاف العدل بعد خروج حفل القرعة بشكل رائع بدأنا الاستعداد على قدم وساق و تكثيف العمل ، حيث اقتربنا من إنهاء الصالات المستضيفة لمباريات البطولة وهي " صالة 1 بستاد القاهرة و صالة برج العرب و صالة العاصمة الإدارية و صالة 6 أكتوبر.

وأشار إلى أنه تم اختيار عدد 1000 متطوع من خيرة الشباب و الذين يتميزون بإجادة اللغات الأجنبية وسرعة التواصل و إجادة الأجهزة الإليكترونية الحديثة ، وتم وضع كل مجموعة في برنامج تدريبي مكثف حسب مهام كل متطوع وتخصصه وأماكن تواجده خلال البطولة على أن يستمر تدريبهم حتى موعد افتتاح البطولة.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 14 يناير 2021 وحتى 31 من الشهر نفسه بمشاركة 32 منتخبا.