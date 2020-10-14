جلسة فنية بين باتشيكو والجهاز المعاون استعدادا لمواجهة الرجاء

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة فنية مع معاونيه بعد وجبة الإفطار اليوم للتحدث فى بعض الأمور الفنية الخاصه بمواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كانت بعثة الفريق قد وصلت المغرب أمس وسط استقبال حافل من الجانب المغربي.

الإفطار اليوم للتحدث فى بعض الأمور الفنية الخاصه بمواجهة الرجاء المغربي.ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.كانت بعثة الفريق قد وصلت المغرب أمس وسط استقبال حافل من الجانب المغربي.

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