مسحة كورونا للاعبي الزمالك في المغرب

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب.

وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب.وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربي.ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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