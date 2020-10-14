تاريخ المواجهات ينحاز للإسماعيلي ضد أسوان قبل مواجهة الغد

يستضيف الإسماعيلى نظيره أسوان غدا الخميس باستاد الإسماعيلية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ33 بالدورى المصري الممتاز . وسبق للفريقين أن تواجها فى 19 مباراة ، فاز خلالهم الدراويش فى 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات. 11 مباراة وتعادل الفريقان فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات. سجل لاعبو الإسماعيلى فى شباك أسوان 41 هدف واستقبلت شباكهم 24 هدف مع خروج ست مباريات كلين شيت" شباك نظيفة. هدف مع خروج ست مباريات كلين شيت" شباك نظيفة. ويدخل الإسماعيلي المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة جمعهما من 32 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في ثمانية وتلقى الهزيمة في أربعة عشر .

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