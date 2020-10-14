موعد مباراة إيطاليا وهولندا اليوم والقناة الناقلة

يترقب متابعو كرة القدم، مواجهة مثيرة تجمع المنتخب الإيطالي بنظيره الهولندي لحساب الجولة الرابعة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة على أرض المنتخب الإيطالي، بمدينة بير جامو.

ويذاع اللقاء عبر قناة "بي

إن سبورت 1 ".وفي التوقيت ذاته تقام مواجهة إنجلترا والدنمارك على ملعب ويمبلي ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".وفي الموعد ذاته يتلاقى طرفي نهائي النسخة الأخيرة من المونديال بمواجهة مرتقبة تجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا في مدينة زغرب الكرواتية ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 4".وفي نفس التوقيت يلتقي المنتخب البرتغالي بنظيره السويدي في مدينة لشبونة البرتغالية ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 6".وفي نفس التوقيت يستضيف المنتخب الإيسلندي نظيره البلجيكي ومن المقرر إذاعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 5".