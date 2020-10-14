عاصم السعدني: سيتي كلوب سيقيم أولمبياد اكتشاف الأبطال

أكد عاصم السعدني مدير النشاط الرياضي فى سيتي كلوب أن إنشاء الأكاديميات داخل النادى سيكون بشكل علمي من أجل تأهيل أبناء النادى للبطولات والمنافسات.

وقال السعدني:" هناك مهرجانات ستقام فى سيتي كلوب كل فترة، وفى نهاية الموسم الأول سنقيم أولمبياد سيتي، وستكون الأولمبياد فى جميع الألعاب وستكون الأولمبباد متداخل فيها النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي".

وأضاف:" لدينا مشروع رياضي لتدريب أصحاب الهمم".

وتابع:" سنقوم برعاية جميع المواهب بدلًا ما المواهب تدفع الاشتراكات سنقوم برعايتهم ولدينا طموح كبير أن نتمكن من تقديم لاعبين للاحتراف خارج مصر، كما أننا سنستعين بخبرات خارجية فى المستقبل".

سيتي كلوب كل فترة، وفى نهاية الموسم الأول سنقيم أولمبياد سيتي، وستكون الأولمبياد فى جميع الألعاب وستكون الأولمبباد متداخل فيها النشاط الرياضي والثقافي والاجتماعي".وأضاف:" لدينا مشروع رياضي لتدريب أصحاب الهمم".وتابع:" سنقوم برعاية جميع المواهب بدلًا ما المواهب تدفع الاشتراكات سنقوم برعايتهم ولدينا طموح كبير أن نتمكن من تقديم لاعبين للاحتراف خارج مصر، كما أننا سنستعين بخبرات خارجية فى المستقبل".

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