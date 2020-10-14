الترسانة يقدم التعازي لـ حسن على في وفاة حرمه

تقدم نادي الترسانة الرياضي برئاسة طارق سعيد حسانين ؛ و السادة اعضاء هيئة المكتب و السادة اعضاء مجلس الادارة و السيد اللواء مدير عام النادي و جميع الموظفين و العاملين بالنادي ؛ بخالص التعازى لـ حسن علي لاعب النادي السابق فى عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر وافريقيا سابقا ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي لقطاعات حراس المرمي فى وفاة المغفورة لها بإذن الله تعالي حرمه . و العاملين بالنادي ؛ بخالص التعازى لـ حسن علي لاعب النادي السابق فى عصره الذهبي ولاعب منتخب مصر وافريقيا سابقا ومساعد مدير قطاع الناشئين بالنادي لقطاعات حراس المرمي فى وفاة المغفورة لها بإذن الله تعالي حرمه . سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وانا اليه راجعون.

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