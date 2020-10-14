برشلونة يقترب من تجديد تعاقده مع تير شتيجن

أبدى الألماني تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني ، مرونة في البقاء ضمن صفوف الفريق الكتالوني وتجديد فترة تعاقده حتى عام 2025 ، حسب تأكيدات تقارير كتالونية اليوم الأربعاء .
وأشارت التقارير أن تير شتيجن تلقى عروضاً
وأضافت ، أن تير شتيجن صاحب الـ 28 عاماً بات على بعد خطوات قليلة من حسم تعاقده بشكمل رسمي بعد موافقة إدارة برشلونة على الطلبات المادية للاعب وتخصيص راتب سنوي له يقدر بـ 18 مليون يورو بشكل سنوي.
وخضع تير شتيجن خلال شهر أغسطس الماضي لعملية جراحية ناجحة، في ركبته اليمنى.
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