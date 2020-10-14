موسيماني يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي لوضع خطة مواجهة الوداد

بحرص يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له؛ من أجل وضع خطة الاستعداد

لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.وناقش موسيماني مع معاونيه العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل بمدينة كازبلانكا.