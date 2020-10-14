الامارات | بالفيديو.. جمهور غزل المحلة يتجاهل كورونا ويحتفل بالصعود للدوري المصري الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جمهور غزل المحلة يتجاهل كورونا ويحتفل بالصعود للدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل جمهور فريق غزل المحلة المصري بعودة فريقه إلى دوري الأضواء بعد غياب أربع سنوات عن البطولة، وسهروا حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر في استاد المحلة الكبرى، إذ تجمع آلاف الجماهير في استقبال لاعبي الفريق الأول عقب عودتهم من الإسكندرية عشية الفوز على الأولمبي 2-1 ليتصدر الفريق مجموعته بفارق نقطتين عن فاركو الوصيف.

يذكر أن غزل المحلة أحد أقدم الفرق المصرية وسبق له الحصول على لقب الدوري موسم 1972-1973، وكان منافساً قوياً مع قطبي الكرة المصرية حتى بداية الألفية الجديدة، ولكنه تأثر بظهور العديد من الفرق التي تمتلك إمكانيات مادية كبيرة.

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وتجاهل الجمهور المحلاوي تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وتجمع بالآلاف احتفالا بالصعود للدوري المصري الممتاز بقيادة المدرب المصري خالد عيد لاعب المنتخب المصري السابق وهداف المحلة السابق.

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