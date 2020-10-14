الامارات | استقالة الأميركي براون من تدريب منتخب سلة استراليا لـ"صعوبات السفر"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقال الأميركي بريت براون، أمس الثلاثاء، من تدريب المنتخب الاسترالي لكرة السلة وذلك قبل تسعة أشهر على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وكان براون الذي أقيل من تدريب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز نهاية أغسطس 2019، استلم مهام تدريب أستراليا في نوفمبر من العام ذاته بهدف قيادتها في دورة الالعاب الاولمبية التي كانت مقررة الصيف الماضي قبل أن يتم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال براون في بيان نشره الاتحاد الاسترالي للعبة: "الشكوك المحيطة بمستقبلي المهني تعني أنني لا أستطيع تكريس الوقت والإعداد الذي يستحقه ويتطلبه هذا المنصب".

كما تطرق المدرب السابق لفيلادلفيا إلى "صعوبات السفر إلى الخارج مع أسرته" في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أقال براون غداة الإقصاء المدوي من الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بالخسارة أمام بوسطن سلتيكس صفر-4.

وفي سبعة مواسم مع الفريق المنافس ضمن المنطقة الشرقية، حقّق براون 221 فوزا و344 خسارة، وقاده إلى الأدوار الاقصائية في المواسم الثلاثة الأخيرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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