شكرا لقرائتكم الكمامة والتلفيونات أبرز مشاهد بعثة الزمالك فى المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
شهد وصول بعثة الزمالك إلى المغرب ، العديد من المشاهد و أبرزها ما تخص الإجراءات الإحترازية ، قبل مواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ويرأس البعثة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويتواجد كل من اللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوي مجلس الإدارة، بجانب أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.
ويرصد الخليج 365 أبرز المشاهد فى التقرير التالى :
تشديدات بعدم خلع الكمامة نهائيا
أصدر الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك، تعليمات مشددة لجميع أفراد بعثة الزمالك، باتباع كل الإجراءات الاحترازية عند الوصول إلى مطار محمد الخامس بالمغرب وعدم خلع الكمامة نهائيًا.
إحتفال طاقم الطائرة بالبعثة بإحضار تورتة
فيما احتفل طاقم الطائرة التي أقلت الزمالك إلى المغرب، ببعثة الفريق حيث تم إحضار تورتة داخل الطائرة ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
متابعة الهواتف
كما حرص لاعبو الزمالك على متابعة الهواتف للتحدث إلى أسرهم للإطمئنان عليهم لحظة الوصول إلى المغرب ، حيث ظهر اللاعبون حاملين هواتفهم .
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