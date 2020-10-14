شكرا لقرائتكم الوداد ضد الأهلي..سفير مصر في المغرب يتواصل هاتفيا مع الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، على التواصل مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي ورئيس بعثة الفريق في مدينة كازبلانكا، والتي تستعد لمواجهة فريق الوداد مساء السبت المقبل في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، وأجرى السفير عدة اتصالات هاتفية بالخطيب؛ للاطمئنان على البعثة والتأكيد على الدعم الكامل للفريق خلال مهمته.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس الثلاثاء إلى مدينة كازبلانكا، حيث كان في استقبالها عمر منيب قنصل مصر في المغرب؛ نظرا لتواجد السفير المصري بالقاهرة عند وصول البعثة.

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من ناحية أخرى ، حظيت بعثة الفريق باهتمام إعلامي كبير قبل مباراة الفريق أمام نظيره الوداد وحرصت وسائل الإعلام المغربية على القيام بتغطية مكثفة منذ وصول الأهلي إلى مدينة كازبلانكا، كما حرصت على تغطية وصول البعثة إلى فندق الإقامة.

وضمت قائمة الأهلي إلي المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي ، وينضم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.