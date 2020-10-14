برنامج غذائي مناسب للاعبي الأهلى قبل موقعة الوداد في المغرب

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جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الطبي للأهلي على وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين في المغرب؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ، وتناول بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحا بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهرا بتوقيت المغرب على أن يكون هناك وجبة خفيفة في الخامسة مساء.
وكان الجهاز الفني للأهلى قد طلب من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين.
فيما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا استعدادا لمواجهة الوداد ، ومن المقرر أن يتحدث موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.
وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.
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