شكرا لقرائتكم انتهاء الدورة المجمعة الأولى من دورى مرتبط كرة السلة سيدات.. الأهلي "نمبر وان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت منافسات الدورة المجمعة الأولى من دورى مرتبط كرة السلة سيدات، على مستوى المجموعات الأربعة والتي تصدر فيها الأهلى المجموعة الأولى و سبورتنج المجموعة الثانية بينما الجزيرة وهليوبوليس المجموعة الثالثة و الرابعة على الترتيب.

في المجموعة الأولى تصدرت سيدات سلة الأهلى المشهد برصيد 15 نقطة ، الصيد 12 نقطة ، الزمالك 9 نقاط بينما الغابة 6 فقط ، فى المجموعة الثانية جمع سبورتنج 14 نقطة يليه التأمين 11 نقطة و الزهور 11 بينما مدينة نصر 6 نقاط ، وفى المجموعة الثالثة يتصدر الجزيرة فرق مجموعته بعد ان جمع 15 نقطة ، والشمس 12 نقطة و جزيرة الورد 9 نقاط بينما الترام 6 نقاط فقط

وعلى مستوى المجموعة الرابعة جاء هليوبوليس في المركز الأول 13 نقطة و سموحة ثانيا بنفس الرصيد والبنك الاهلى 8 نقاط وكذلك الاولمبى بنفس الرصيد .

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جدول ترتيب الدورى

قرر اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مخاطبة النادى الأهلى لاستضافة منافسات البطولة الأفريقية لأندية السيدات، التى تقام العام المقبل، ووافق الاتحاد الأفريقي على إقامتها بمصر، لذا أرسل اتحاد اللعبة خطابا للقلعة الحمراء، كما تمت مخاطبة أندية هليوبوليس وسبورتنج لاستضافة البطولة أيضا، والتى يشارك فيها من مصر فريقان لم يتحددا بعد.

واتخذ اتحاد كرة السلة عدة قرارات مهمة، منها الموافقة على استضافة بطولة افريقيا تحت 18 سنة ناشئين وناشئات خلال الفترة من 1 ديسمبر لـ 9 ديسمبر المقبل، وذلك على ملاعب ستاد القاهرة، كما تقرر تعيين المهندس خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد ، مديرًا لبطولتي الناشئين والناشئات تحت 18 سنة، على أن تكون رحاب الغنام رئيسة بعثة منتخب الناشئات تحت 18 و محمد فتحي رئيس منتخب بعثة الناشئين تحت 18