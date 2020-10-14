شكرا لقرائتكم أشرف صبحى: الوزارة ستدعم الأهلى والزمالك فى دورى أبطال إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب الرياضة أن الوزارة ستقدم كل الدعم إلى ناديى الأهلى و الزمالك قطبى الكرة المصرية في مبارياتهم الأفريقية المقبلة ببطولة دورى ابطال افريقيا ، متمنيا لهم التوفيق مؤكدا على تقديم كافة طرق الدعم للناديين قائلا : " كل الدعم لقطبى الكرة المصرية ، احنا معاهم ونتمنى لهم التوفيق ".

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لليوم السابع ندعم الأهلى و الزمالك لأنهم مثل المنتخب يمثلون مصر ، لذلك سيكون هناك تواصل مع الناديين وتلبية أي مطلب يساعد الناديين في البطولات الأفريقية .

Advertisements

ويلتقى الزمالك مع الرجاء المغربى ، يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل ، فى دور قبل النهائى بالبطولة الأفريقية ، بينما يلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة .

حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما ، على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

وتأهل الزمالك وخطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه وذلك بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 ، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0 بهدف أحرزه بلال بن ساحة فى الدقيقة 4 من ضربة جزاء.