شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدرس منح الفرصة للناشئين فى مباراة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق يدرس منح الفرصة لعدد من الناشئين فى مباراة بيراميدز بالجولة الأخيرة من الدورى، فى حالة نجح ذئاب الجبل فى حيم مباراتهم أمام إنبى بالجولة 33 من عمر المسابقة، والتى تجمع الفريقين غداً فى لقاء حسم المربع الذهبى، حيث يحتاج المقاولون نقطة واحدة لإنهاء طموحات سموحة فى التطلع إلى المركز الرابع.

ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها فى حالة فوزه بآخر مباراتين فى الدورى، ويتواجد سموحه فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة .

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ويترقب سموحة فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلاً اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر ، ، وفى حالة فوزه بالمباراتين وخسارة المقاولون للمبارياتين وقتها يتواجد سموحه فى المركز الرابع نظرًا لأن المواجهات المباشرة تصب فى مصلحة الفريق السكندرى، الذى تعادل فى الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل فى الأسكندرية 1/1.

من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسمياً إلى القسم الثانى، مضيفاً أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 آخرين.